Villacher (72) bekommt falsche Rechnung: Hoher Schaden für Telekomfirma

Ein 72-jähriger Villacher erhielt Ende Februar überraschend eine Rechnung über mehrere tausend Euro von einer Telekomfirma. Da weder die angegebene Telefonnummer noch die IBAN ihm bekannt waren, wandte er sich umgehend an das Unternehmen.

Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro

Wie sich herausstellte, hatte ein bislang unbekannter Täter in betrügerischer Absicht ein Kundenkonto auf seinen Namen eröffnet. In der Folge entfernte die Telekomfirma die fremde Telefonnummer aus dem Konto. Der Telekomfirma entstand durch die Betrugshandlung ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 18:56 Uhr aktualisiert