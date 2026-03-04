Wurde verletzt: 17-Jährige prallte in Kärntner Skigebiet gegen Baum

Eine 17-jährige Skifahrerin verlor am Mittwochvormittag im Schigebiet Nassfeld die Kontrolle über ihre Ski und prallte gegen einen Baum. Die Jugendliche wurde mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 1“ ins Krankenhaus geflogen.

Im Schigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) kam es auf der Piste 77 „Zweikofel Abfahrt“ zu einem Skiunfall.

Im Schigebiet Nassfeld (Bezirk Hermagor) kam es auf der Piste 77 „Zweikofel Abfahrt“ zu einem Skiunfall.

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr kam es im Schigebiet Nassfeld im Bezirk Hermagor zu einem Unfall. Eine 17-jährige Skifahrerin aus Ungarn verlor auf der Piste Nr. 77 „Zweikofel Abfahrt“ im mittleren Abschnitt aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihre Ski, wie die LPD Kärnten berichtet.

Verletzungen unbestimmten Grades

Sie geriet daraufhin geradeaus über einen flachen Skiweg ins freie Gelände und stieß gegen einen Baum. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Jugendliche mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 1“ ins LKH Villach gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 19:03 Uhr aktualisiert