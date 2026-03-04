Allianz-Deklaration: Kärnten treibt Wasserschutz auf EU-Ebene voran

Kärnten setzt ein klares Signal für nachhaltige Wasserpolitik: Landeshauptmann Peter Kaiser unterzeichnete heute die Gründungsdeklaration der europäischen Wasserresilienz-Allianz gemeinsam mit mehreren EU-Regionen auf der 170. Plenartagung des Ausschusses der Regionen (AdR). „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Die Folgen des Klimawandels zeigen, dass wir in Europa eine koordinierte, regionale und grenzüberschreitende Strategie für Wassersicherheit brauchen“, erklärte Kaiser.

„Mehr als ein symbolischer Akt“

Die Allianz will regionale Expertise bündeln und konkrete Vorschläge in die EU-Gesetzgebung einbringen – etwa für zukünftige Wasserversorgung und Hochwasserschutz. Fokus liegt auf Speicher- und Rückhaltemaßnahmen, gemeinsamer Steuerung bei Wasserknappheit sowie einer effizienten Wasserversorgung mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die Deklaration ging anschließend an EP-Präsidentin Roberta Metsola und EK-Vizepräsident Raffaele Fitto. „Die Übergabe der Deklaration ist mehr als ein symbolischer Akt. Sie ist ein klarer Auftrag an die europäischen Institutionen, den Schutz unseres Trinkwassers als Querschnittsmaterie in allen Politikfeldern mitzudenken“, so Kaiser. Die Allianz umfasst 18 Regionen, darunter Kärnten, Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich sowie Regionen aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Spanien und Tschechien.

EU würde sich „ins eigene Fleisch schneiden“

Im Anschluss nahm Kaiser am EU-Power-Regions-Gipfel teil, der die starke Einbindung der Regionen im EU-Budget 2028–2034 fordert. „Die großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen – von der Energiewende bis zur Digitalisierung – werden vor Ort umgesetzt. Dafür brauchen die Regionen ausreichende Mittel und Mitspracherecht. Mit allfälligen budgetären Zentralisierungen würden Regionen zu Bittstellern degradiert werden. Damit würde sich die EU ins eigene Fleisch schneiden“, warnte Kaiser. Anwesend waren auch Johann Mikl-Leitner, Markus Wallner, Eric Beißwenger sowie Vertreter weiterer europäischer Regionen.