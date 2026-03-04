Bis zu 17 Grad: Sonne und wenige Wolken prägen den Donnerstag in Kärnten

Das Wetter in Kärnten zeigt sich von seiner schönsten Seite: Sonne, milde Temperaturen und klare Fernsicht werden am Donnerstag erwartet.

Der Frühling präsentierte sich in dieser Woche bereits von seiner vielfältigen Seite und auch morgen soll es wieder die Sonne mitmischen: Am Donnerstag dürfen sich Kärntnerinnen und Kärntner auf größtenteils reinen Sonnenschein freuen. Nur einzelne, flache Quellwolken tauchen am Nachmittag speziell über den Unterkärntner Bergen auf. Frühnebel im östlichen Klagenfurter Becken löst sich meist rasch auf. Nach einer oft leicht frostigen Nacht klettern die Temperaturen am Nachmittag auf 13 bis 17 Grad.

Höchstens kleine Quellwolken

„Im Hochgebirge wird die Luft immer trockener, die Fernsicht ist sehr gut. Es bilden sich höchstens kleine Quellwolken – vermehrt über den östlichen Gebirgsgruppen“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Bei windschwachen Verhältnissen zeigt das Thermometer: in 1000 Metern bis zu 10 Grad, in 2000 Metern etwa 2 Grad und in 3000 Metern am Nachmittag -3 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2026 um 21:42 Uhr aktualisiert