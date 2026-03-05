Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kärntner Feuerwehr von hinten
Am Mittwoch rückten die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Schiefling zum Einsatz aus.
Lavanttal
05/03/2026
Einsatz

200 Jahre alte Eiche brante: Spaziergänger alarmierten Feuerwehr

Rauch quoll am Mittwochnachmittag aus einer Eiche im Bezirk Wolfsberg. Spaziergänger, welche gerade auf einem nahen Feldweg unterwegs waren, alarmierten die Feuerwehr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Schiefling wurden am Mittwochnachmittag gemeinsam mit der Polizei zu einem Feldweg im Bezirk Wolfsberg alarmiert. Dort hatten zwei Spaziergänger Rauch bemerkt, der aus dem Stamm einer zirka 200 Jahre alten Eiche aufstieg.

Feuerwehr löscht brennenden Baum

Zunächst hatte einer der Spaziergänger versucht, diesen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen. „Da dies misslang, wurde die Feuerwehr verständigt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard im Lavanttal. Der Brand war glücklicherweise rasch gelöscht. Jedoch musste die Eiche gefällt werden. „Der Besitzerin entstand dadurch ein Schaden in unbekannter Höhe“, erklären die Polizisten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: