200 Jahre alte Eiche brante: Spaziergänger alarmierten Feuerwehr

Rauch quoll am Mittwochnachmittag aus einer Eiche im Bezirk Wolfsberg. Spaziergänger, welche gerade auf einem nahen Feldweg unterwegs waren, alarmierten die Feuerwehr.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard und Schiefling wurden am Mittwochnachmittag gemeinsam mit der Polizei zu einem Feldweg im Bezirk Wolfsberg alarmiert. Dort hatten zwei Spaziergänger Rauch bemerkt, der aus dem Stamm einer zirka 200 Jahre alten Eiche aufstieg.

Feuerwehr löscht brennenden Baum

Zunächst hatte einer der Spaziergänger versucht, diesen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen. „Da dies misslang, wurde die Feuerwehr verständigt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Bad St. Leonhard im Lavanttal. Der Brand war glücklicherweise rasch gelöscht. Jedoch musste die Eiche gefällt werden. „Der Besitzerin entstand dadurch ein Schaden in unbekannter Höhe“, erklären die Polizisten abschließend.