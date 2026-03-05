Fuhr mit Auto auf den Gleisen: Alko-Lenker zwingt Zug zu Notbremsung

Brenzlige Szenen spielten sich am Mittwochnachmittag im Bezirk St. Veit an der Glan ab. Ein Autofahrer (71) war dort auf Bahngleisen unterwegs. Nur durch die Notbremsung eines Güterzuges konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Beinahe wäre es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug gekommen.

Der 71-Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache von der L83 Krappfeld Straße. In der Folge touchierte er einen Straßenleitpflock und fuhr mit seinem Wagen etwa 500 Meter über die Gleise bis zum nächsten Bahnübergang. Dort war jedoch eine Kante und er war gezwungen sein Fahrzeug anzuhalten.

Lokführer leitete Nobremsung ein

Inzwischen näherte sich ein Güterzug. Der Lokführer konnte noch eine Notbremsung einleiten und so eine Kollision gerade noch verhindern. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Laundsdorf und der Polizei rückten an. „Ein vor Ort durchgeführter Alkovortest ergab eine leichte Alkoholisierung“, heißt es vonseiten der Beamten. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt.

