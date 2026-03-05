„Black Hawk“ landet auf der Saualpe: 40 Soldaten vor Ort

Zu einer großangelegten Bundesheer-Übung kommt es am 24. März 2026 im Bereich der Saualpe. Vor Ort sind rund 40 Soldaten sowie ein „Black Hawk“-Hubschrauber.

Zwischen dem 11. und 12. März 2026 führt das Österreichische Bundesheer – wie berichtet – eine militärische Übung im Raum Ledenitzen im Bezirk Villach-Land durch. Nun wurde eine weitere angekündigt. Am Dienstag, dem 24. März 2026, trainieren zwischen 8.30 und 13 Uhr rund 40 Soldaten der 7. Jägerbrigade im Bereich der Saualpe und in Leidenberg, teilt die Stadtgemeinde Wolfsberg mit. Beübt wird dabei eine Geländebesprechung. Zum Einsatz kommen fünf bis sieben Radfahrzeuge und ein Hubschrauber des Typs S‑70 „Black Hawk“.