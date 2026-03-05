Vom Flohmarkt zum eigenen Geschäft: Villach bekommt einen „Trödelladen“

Aus ein paar Kisten mit Enkelspielzeug entstand eine Geschäftsidee: Dagmar Bokan eröffnet in Villach den Flohmarkt- und Trödelladen „Hops“. 5 Minuten konnte mit der Steirerin über den Ursprung der Idee sprechen

Aus ein paar Kisten mit Kleidung und Spielsachen der Enkel entstand Schritt für Schritt eine neue Leidenschaft: Dagmar Bokan (55) eröffnet in Villach ihren eigenen Flohmarkt- und Trödelladen „Hops“. Gegenüber 5 Minuten erklärte sie, wie es dazu eigentlich kam.

„Mein Interesse ist gestiegen“

„Angefangen hat alles mit ein paar Kisten Gewand und Spielsachen meiner Enkelkinder“, erzählt die Unternehmerin. Was zunächst als kleiner Verkauf gedacht war, entwickelte sich bald zu mehr. „Man tauscht sich mit Flohmarktkollegen aus und so kommt man auch viel herum, so ist auch mein Interesse daran gestiegen“, erklärte die gebürtige Obersteirerin gegenüber 5 Minuten. Auch privat führte ihr Weg schließlich nach Kärnten. Auf die Frage, warum es die Steirerin dorthin verschlagen habe, sagt sie: „Die Liebe, ich lebe mittlerweile seit 18 Jahren in Kärnten.“

„Freue mich irrsinnig“

Am Freitag, dem 6. März, eröffnet Bokan nun um 10 Uhr ihr Geschäft in der St. Magdalener Straße 6a in Villach. Auf das Lokal sei sie aber schon länger aufmerksam geworden. „Ich bin oft vorbeigefahren und konnte mir etwas dabei vorstellen. Dann habe ich mir selbst einen Ruck gegeben und die Vermieterin angesprochen, sie war überzeugt von meinem Konzept.“ Der bürokratische Ablauf sei danach vergleichsweise schnell gegangen, erzählt die Steirerin. Die 55-Jährige ist weiterhin auch im Büro tätig und baut ihr Geschäft parallel dazu auf. „Mal sehen, in welche Richtung es sich entwickelt“, sagt sie. Neben dem Verkauf im Laden bietet sie außerdem Haushaltsauflösungen, Räumungen sowie Umzugsservice für Senioren an. „Die Reaktionen auf meine Eröffnung sind unglaublich, ich freue mich irrsinnig“, sagt Bokan. Besonders auffällig sei, dass immer mehr junge Menschen Second-Hand-Angebote annehmen – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Geöffnet hat „Hops“ vorerst donnerstags, freitags und samstags jeweils von 10 bis 16 Uhr. Die Steirerin möchte mit diesen Öffnungszeiten die tatsächliche Nachfrage feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 09:59 Uhr aktualisiert