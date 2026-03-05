12 Millionen Euro: Neue SVS-Landesstelle in Klagenfurt eröffnet

Mit einer Investition von 12 Millionen Euro hat die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) in Klagenfurt einen neuen Standort geschaffen. Am Donnerstagvormittag eröffneten SVS-Obmann Peter Lehner und Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber die neue Landesstelle, die künftig zentrale Anlaufstelle für rund 100.000 Versicherte im Bundesland sein soll.

180 Beschäftigte arbeiten hier künftig

Die modernisierte Einrichtung vereint auf rund 3.100 Quadratmetern alle Kärntner SVS-Mitarbeiter an einem Standort. Insgesamt 180 Beschäftigte arbeiten hier künftig sowohl an der Betreuung regionaler Versicherter als auch an bundesweiten Aufgaben. „Wir haben 12 Millionen Euro in die Landesstelle Kärnten investiert und einen modernen und innovativen Standort für unsere 180 Mitarbeiter sowie eine Beratungs- und Servicestelle für unsere 100.000 Versicherten in Kärnten geschaffen“, sagt SVS-Obmann Peter Lehner.

Gebäude an Anforderungen angepasst

Das Gebäude in der Feldkirchnerstraße wurde dafür umfassend saniert, erweitert und funktional an neue Anforderungen angepasst. Aufgeteilt auf ein Erdgeschoß und drei Obergeschoße bietet die Landesstelle neben Büroräumen auch ein Servicecenter im Eingangsbereich. Dort können Versicherte persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Trotz zunehmender Digitalisierung bleibt dieser direkte Kontakt ein wichtiger Bestandteil des Serviceangebots. „Das Servicecenter im Erdgeschoß steht den SVS-Versicherten für persönliche Beratung zur Verfügung. Auch wenn wir in der SVS ein Digital-First-Mindset verfolgen und ein umfassendes Angebot mit SVS-Go-App, Chatbot und Website haben, braucht es gerade bei wichtigen und komplexen Fragen eine persönliche Beratung“, erläutert Lehner.

Weit mehr als moderne Räumlichkeiten

Für Kärntens Wirtschaftsreferenten Martin Gruber steht das Projekt auch symbolisch für eine gezielte Stärkung des Standorts. „Dieses Projekt steht für weit mehr als moderne Räumlichkeiten. Es steht für einen bedeutenden Schritt in Richtung Servicequalität, Effizienz und Nachhaltigkeit und für eine bewusste Investition in den Wirtschaftsstandort Kärnten“, betont er. Besonders die Selbständigen, Unternehmer und Landwirte im Bundesland würden von einer starken sozialen Absicherung profitieren. „Die Kärntner Unternehmer, Landwirte und Selbständigen bekommen mit der neuen SVS-Landesstelle eine Anlaufstelle für alle ihre Anliegen zur sozialen Sicherheit“, unterstreicht Gruber. Gleichzeitig wurde bei Planung und Umsetzung großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Gebäude erhielt eine Klimaaktiv-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen und wurde umfassend thermisch saniert. „Mit der Klima-Aktiv-Zertifizierung hat unsere neue Landesstelle ein Gütesiegel für nachhaltiges Bauen erhalten. Dank der Generalsanierung konnte der Heizenergiebedarf maßgeblich reduziert werden“, freut sich Lehner.

Daten zum Gebäude

Zur verbesserten Energiebilanz tragen mehrere Maßnahmen bei: Die Gebäudehülle wurde mit Hanfdämmung versehen, der bisherige Gasanschluss durch Fernwärme ersetzt und eine moderne Kühl- und Lüftungstechnik installiert. Auch die Außenflächen wurden umweltfreundlich gestaltet. Parkplätze bestehen aus Grünmuldensteinen statt Asphalt, wodurch zusätzliche Grünflächen entstehen. Zudem stehen sieben E-Ladestationen zur Verfügung. Auf dem Dach sorgt eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 38 kWp für erneuerbare Energie. Mit der neuen Landesstelle soll nicht nur die Servicequalität verbessert werden, sondern auch ein langfristiges Signal für nachhaltige Infrastruktur und wirtschaftliche Stabilität in Kärnten gesetzt werden. Die Bauzeit betrug rund 13 Monate, die offizielle Eröffnung erfolgte im März 2026.