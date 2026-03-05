Billig Tanken in Slowenien: Kärntner stehen wieder Schlange

Um den hohen Spritpreisen zu entgehen, zieht es viele Kärntner derzeit wieder über die Grenze zu slowenischen Tankstellen. Dort sind sowohl Benzin als auch Diesel spürbar günstiger. Wir verraten euch, warum.

Der Nahost-Konflikt ließ die Spritpreise in den vergangenen Tage wieder in die Höhe schießen. Wie aus dem „Spritpreis-Vergleich“ des ÖAMTC hervorgeht, kostete ein Liter Benzin am Donnerstagvormittag in Kärnten 1,649 Euro und ein Liter Diesel 1,749 Euro. Nicht so in Slowenien.

Tanken um 1,40 pro Liter

Bekanntlich wurde in dem österreichischem Nachbarland 2022 eine Spritpreisregulierung eingeführt – auch 5 Minuten berichtete. Hauptziel der slowenischen Regierung war und ist es, die Preise für die Verbraucher niedrig zu halten. Die Regulierung gilt für das am häufigsten verwendete Benzin (mit 95 Oktan), für Diesel und Heizöl. Alle zwei Wochen werden die Preise – abhängig vom Weltmarkt und dem Euro-Dollar-Kurs – neu festgelegt. Zuletzt ist das am 24. Februar 2026 passiert und damit vor dem Angriff auf den Iran. Bis zum 9. März 2026 kann in Slowenien daher noch günstig getankt werden. Konkret werden dort derzeit 1,436 Euro pro Liter Benzin und 1,465 pro Liter Diesel verlangt.

Kärntner zieht es wieder nach Slowenien

Das wissen auch viele Kärntner, so zum Beispiel auch Globasnitz Bürgermeister Bernard Sadovnik, der bereits zum Tanken über die Grenze gefahren ist. Ein Bild von den billigen Spritpreisen postete er auch in den sozialen Medien. Darunter kommentierte ein User: „[Der] Tanktourismus startet wieder.“ Damit dürfte er nicht so falsch liegen. Auch 5 Minuten liegen bereits Meldungen vor, über lange Warteschlangen bei den slowenischen Tankstellen.