Das Bild zeigt einen augenärztlichen Eingriff und ein Gebäude in Villach.
Der genaue Starttermin bleibt vorerst unklar.
Villach
05/03/2026
Neueröffnung?

Neueröffnung: Bekommt Villach bald eine neue Augenarztpraxis?

Villach soll bald eine neue Anlaufstelle für augenärztliche Versorgung bekommen. Ab August 2026 wird eine Teilzeitkraft für die Praxis in der Ossiacher Zeile gesucht – Details zur Eröffnung sind noch unklar.

von Nico Deutscher
In Villach eröffnet offenbar eine augenärztliche Praxis. Hinweise liefert ein kürzlich veröffentlichtes Jobinserat, laut dem ab August 2026 eine Teilzeitkraft für augenoptische Tätigkeiten gesucht wird.

Noch wenig bekannt

Weitere Details liegen bislang nicht vor. Fest steht jedoch, dass Katharina Bachmann die Praxis in der Villacher Innenstadt leiten wird. Das Inserat deutet also darauf hin, dass Villach demnächst eine zusätzliche Anlaufstelle für augenärztliche Versorgung erhält. Der genaue Starttermin der Ordination bleibt vorerst unklar.

