Kärntner Sozialhilfeverband trauert um eine langjährige Mitarbeiterin

Mit großer Bestürzung hat der Sozialhilfeverband Spittal an der Drau am Donnerstag vom Ableben einer langjährigen Kollegin in den sozialen Medien berichtet. Bettina Oberrauner verstarb Anfang März im 55. Lebensjahr und hinterlässt eine spürbare Lücke. Der gemeinsame Weg begann vor etwa 20 Jahren, später absolvierte sie berufsbegleitend die Ausbildung zur Pflegeassistentin, bevor sie 2010 die Anerkennung zur Fachsozialbetreuerin Altenarbeit erhielt. Wie der Sozialhilfeverband betont, war sie „eine verlässliche Stütze für unser Team.“

Große Betroffenheit

„Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserer geschätzten Mitarbeiterin, Kollegin und Freundin, Frau Bettina Oberrauner. Mit ihr verlieren wir einen wertvollen und geschätzten Teil unserer Gemeinschaft des SVH Spittal/Drau. In Dankbarkeit blicken wir auf die gemeinsame Zeit zurück und sind in Gedanken bei ihrer Familie und allen Menschen, die ihr nahestanden“, heißt es in einem Schreiben des Verbands, die auch in den sozialen Medien geteilt wurde. Die Verabschiedung findet laut Trauerparte am Freitag, dem 13. März, um 11 Uhr statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.



