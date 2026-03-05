Skip to content
Der Mann wurde am Donnerstagvormittag leblos in einem Schacht nahe dem Heizungsraum gefunden. Vor Ort wies die Luft gefährlich hohe Kohlenmonoxid-Werte auf.
Osttirol
05/03/2026
Einsatz in Osttirol

Schock in Osttirol: Hotelangestellter leblos in einem Schacht gefunden

Ein Hotelmitarbeiter kam bei einem Kohlenmonoxid-Vorfall in Osttirol ums Leben. Die genaue Ursache des tödlichen Unfalls ist bisher ungeklärt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Ein tragisches Unglück erschüttert derzeit Osttirol: In einem Hotel ist ein Mitarbeiter nach einem Kohlenmonoxid-Austritt ums Leben gekommen. Wie es zu dem tödlichen Vorfall kommen konnte, ist noch nicht klar.

In Schacht gefunden

Am Donnerstagvormittag entdeckten Kollegen den Mann leblos in einem Schacht in der Nähe des Heizungsraums, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Das Unglück wurde zudem von der Polizei bestätigt. Messungen vor Ort zeigten gefährlich hohe Werte des giftigen Gases. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert
