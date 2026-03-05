„Lästig-Sager“ bei Verkehrskontrolle kostete Kärntner 80 Euro

80 Euro Strafe für ein „Ma ihr seids lästig“? Ein Kärntner wundert sich, wie schnell ein harmloser Satz als Verletzung des öffentlichen Anstands gewertet werden kann – die Polizei erklärt, wann die Grenze erreicht ist.

In dieser Woche wandte sich ein Leser mit einem Anliegen an 5 Minuten: Ein Kollege hatte zu Wochenbeginn einen teuren Brief nach einer Verkehrskontrolle im vergangenen November erhalten. „Ein Freund von mir hat heute diese Strafverfügung über 80 Euro vom 11.10.2025 erhalten für die Aussage: ‚Ma Ihr seids lästig‘, für mich weder eine Beleidigung noch Beschimpfung“, erklärte er. Ein Blick auf den 80-Euro-Brief bestätigte den Sachverhalt: „Sie haben durch das unten beschriebene Verhalten den öffentlichen Anstand verletzt. Sie haben Folgendes vor den Beamten geäußert: ‚Ma ihr seids lästig.’“

Gesetzeslage ist klar

Für den Kärntner Leser ist die Situation völlig unklar: „Wir haben Freunde bei der Polizei, die selber sagen, dass das weder eine Beleidigung noch Beschimpfung ist.“ Ein Blick auf die Gesetzeslage, genau genommen § 27 (1), besagt: „Wer den öffentlichen Anstand verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 500 € zu bestrafen.“

Wo ist die Gürtellinie?

Doch wo genau verläuft die Grenze? 5 Minuten fragte bei der LPD Kärnten nach, um zu erfahren, wo die „rote Linie“ tatsächlich liegt und erhielt Auskunft: „Es ist eine Auslegungssache (wo die rote Linie sich befindet). Die Anstandsverletzung kann man anzeigen, wenn die Strafbehörde das dann auch so sieht, wird die Strafe ausgestellt“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber der Redaktion. Auch die Tonlage und der Kontext spielen dabei laut den Beamten eine Rolle: Ob es im Vorfeld weitere Bemerkungen neben dem „Lästig-Sager“ gab, welche die Beamten zu dieser Maßnahme bewogen, ist jedoch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert