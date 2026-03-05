Kärnten: Sprit-Preis-Anstieg sorgt für scharfe Kritik

Der Iran-Krieg treibt den Ölpreis in die Höhe. Das merkt man auch an den Zapfsäulen. Die Preise für Benzin und Diesel stiegen merklich in den vergangenen Tagen. Vonseiten der Kärntner FPÖ und des Team Kärnten hagelt es Kritik.

Team Kärnten fordert Maßnahmen der Regierung

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer fordert ein sofortiges Eingreifen der Bundesregierung: „Was derzeit an den Zapfsäulen passiert, ist für tausende Pendler und Betriebe schlicht nicht mehr zumutbar. Viele Menschen sind auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen, ihre Kinder zur Schule zu bringen oder ihren Alltag zu bewältigen. Sie dürfen nicht länger die Rechnung für internationale Krisen bezahlen.“ Köfer verlangt rasche und spürbare Maßnahmen durch die Bundesregierung: „Die CO₂-Bepreisung muss zumindest vorübergehend ausgesetzt werden. Gleichzeitig braucht es eine Senkung der Mineralölsteuer und eine Entlastung bei der Umsatzsteuer auf Treibstoffe. Wenn die Preise so massiv steigen, muss der Staat reagieren und darf nicht nur zuschauen.“ Scharfe Kritik übt Köfer daran, dass steigende Energiepreise automatisch auch höhere Steuereinnahmen für den Staat bedeuten und der Finanzminister zum Krisengewinner schlechthin wird: „Es kann nicht sein, dass der Staat an jeder Tankfüllung zusätzlich verdient, während die Bürger immer stärker belastet werden.

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer

FPÖ: „Steuern auf Treibstoff sofort senken“

Der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer fordert neuerlich eine laufende automatische Steuersenkung bei steigenden Spritpreisen. „Ein Liter Diesel oder Benzin kostet heute über 20 Cent mehr als noch vor wenigen Tagen – und der Finanzminister kassiert über die Mineralölsteuer, CO2-Steuer und Mehrwertsteuer voll mit!“ Die Bundesregierung müsse seiner Ansicht nach sofort handeln. „Wie schon mehrfach gefordert, brauchen wir einen Preisdeckel, indem die Steuern gesenkt werden und die CO2-Steuer ganz abgeschafft wird. Unsere Autofahrer werden bereits massiv belastet und jetzt kommt die Spritpreis-Explosion noch dazu. Es kann nicht sein, dass der Staat Milliardengewinne auf Kosten der Autofahrer, der Wirtschaft und damit wieder jeden Bürgers macht – weil steigende Kosten ja auf den Endkunden umgelegt werden. Daher: Steuern runter, und zwar sofort!“, betont Angerer. Die FPÖ werde dazu auch einen Dringlichkeitsantrag im Kärntner Landtag einbringen. Angerer hält fest: „Der Staat darf nicht auf Kosten der Bürger zum Krisengewinner werden! Die Verlierer-Ampel muss sofort handeln und unsere Bürger und die Wirtschaft durch Steuersenkungen entlasten – statt am Spritpreiswucher Tag für Tag kräftig mitzukassieren!“

©FPÖ Kärnten Am Foto: Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 15:22 Uhr aktualisiert