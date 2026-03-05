69-Jährige überschlug sich nach Kollision in St. Veit an der Glan

Auf der L91 Klippitztörl Landesstraße in Lölling kam es Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Fahrzeug überschlug sich dabei zweimal, wie die LPD Kärnten berichtet.

Nach dem Zusammenstoß auf der L91 überschlug sich ein Pkw zweimal und kam schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Einsatz.

Am Donnerstag ereignete sich gegen 10:40 Uhr auf der L91 Klippitztörl Landesstraße in Lölling (Gemeinde Hüttenberg, Bezirk St. Veit an der Glan) ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war mit seinem Pkw in Richtung Klippitztörl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Fahrzeug in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 69-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit an der Glan stammt.

Alkotests verliefen negativ

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 69-Jährigen quer zur Fahrbahn geschleudert, überschlug sich zweimal und kam schließlich auf den Rädern zum Stillstand – teilweise auf der Fahrbahn, teilweise im Straßengraben auf der Bergseite. Am Fahrzeug des 39-Jährigen entstand schwerer Sachschaden, während der Pkw der 69-Jährigen einen Totalschaden erlitt. Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurden beide Unfallbeteiligten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Friesach gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Lölling und Hüttenberg standen im Einsatz.