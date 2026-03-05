Familie in Sorge: Große Suchaktion nach vermisster Kärntnerin (83)

Mitten in der Nacht wurde in Ludmannsdorf nach einer älteren Frau gesucht. Besorgte Angehörige verständigten die Nachbarn. Auch die Polizei wurde alarmiert.

Vergangene Nacht suchten mehrere Personen, sowie die Polizei nach einer 83-jährigen Kärntnerin, die am Nachmittag nicht mehr nach Hause kam.

Vergangene Nacht suchten mehrere Personen, sowie die Polizei nach einer 83-jährigen Kärntnerin, die am Nachmittag nicht mehr nach Hause kam.

Am heutigen Donnerstag, dem 5. März 2026, wurde eine Polizeistreife in der Gemeinde Ludmannsdorf (Klagenfurt-Land) gegen 0.50 Uhr auf zwei Personen aufmerksam, welche mit Taschenlampen Grünflächen angrenzend einer Siedlung absuchten. Es stellte sich heraus, dass die Nachbarn nach einer 83-jährigen Frau suchten.

Mehrere Einsatzkräfte an Suche beteiligt

Die Angehörigen der 83-Jährigen machten sich Sorgen und haben die Nachbarn angerufen. Es wurde umgehend eine Suchaktion mit einem Polizeihundeführer, mehreren Beamten der Bereitschaftseinheit sowie einer Polizeidrohne durchgeführt. „Die 83-Jährige konnte schließlich um 3.23 Uhr mittels der Wärmebildkamera der Polizeidrohne in einem ca. 400 Meter von ihrem Wohnhaus entfernten Waldstück im Dickicht aufgefunden werden“, teilt die Kärntner Polizei mit.

Bei Spaziergang gestürzt

Die Frau gab an, dass sie bei einem Spaziergang am Nachmittag gestürzt sei. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Unterkühlung und Verletzungen vom Rettungsdienst in Klinikum Klagenfurt eingeliefert, heißt es abschließend