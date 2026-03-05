Skip to content
/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Bei Bleiburg kam es heute zu einem Feuerwehreinsatz, da die Bahnböschung in Brand geriet.
Bleiburg/Völkermarkt
05/03/2026
400 Quadratmeter

Wiesenbrand neben Bahngleisen: Kärntner Florianis im Löscheinsatz

Heute Nachmittag kam es zu einem Brand einer Wiesenfläche entlang der Bahnböschung bei Bleiburg. 19 Florianis standen im Löscheinsatz.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Am heutigen Donnerstag gerieten auf der Zugstrecke zwischen Bleiburg und St. Paul/Lavanttal im Bereich Bleiburg um 16.40 Uhr rund 400 Quadratmeter Wiesenfläche entlang der Bahnböschung in Brand.

Funkenflug als Grund

„Der Brand dürfte von durch die Bremsen eines vorbeifahrenden Güterzuges – Funkenflug – entfacht worden sein“, teilt die Kärntner Polizei mit. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Aich mit insgesamt 19 Kräften.

