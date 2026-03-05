Wiesenbrand neben Bahngleisen: Kärntner Florianis im Löscheinsatz

Heute Nachmittag kam es zu einem Brand einer Wiesenfläche entlang der Bahnböschung bei Bleiburg. 19 Florianis standen im Löscheinsatz.

Bei Bleiburg kam es heute zu einem Feuerwehreinsatz, da die Bahnböschung in Brand geriet.

Bei Bleiburg kam es heute zu einem Feuerwehreinsatz, da die Bahnböschung in Brand geriet.

Am heutigen Donnerstag gerieten auf der Zugstrecke zwischen Bleiburg und St. Paul/Lavanttal im Bereich Bleiburg um 16.40 Uhr rund 400 Quadratmeter Wiesenfläche entlang der Bahnböschung in Brand.

Funkenflug als Grund

„Der Brand dürfte von durch die Bremsen eines vorbeifahrenden Güterzuges – Funkenflug – entfacht worden sein“, teilt die Kärntner Polizei mit. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Bleiburg und Aich mit insgesamt 19 Kräften.