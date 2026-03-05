Skip to content
/ ©Canva Montage
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Fritteuse und Feuer.
Aufgrund einer Fritteuse, die in einem Gastro-Betrieb in Brand geriet, rückten heute die Kärntner Florianis aus.
Wolfsberg
05/03/2026
Feuerwehr rückte aus

Fritteuse in Flammen: Besitzer konnten Brand rasch löschen

In der Küche eines Gastronomiebetriebes in Wolfsberg geriet heute plötzlich eine Fritteuse in Brand. Glücklicherweise konnten die Besitzer das Feuer schnell löschen.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Heute, gegen 17.30 Uhr, fing in einer Küche eines Gastronomiebetriebs im Bezirk Wolfsberg aus bisher unbekannter Ursache eine Fritteuse an zu brennen. „Der Brand konnte durch die anwesenden Besitzer rasch selbstständig gelöscht werden“, teilt die Kärntner Polizei mit.

Keine Personen verletzt

Auch die Feuerwehr rückte aus, welche Belüftungs- und Nachlöscharbeiten durchführte. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

