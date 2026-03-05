Fritteuse in Flammen: Besitzer konnten Brand rasch löschen

In der Küche eines Gastronomiebetriebes in Wolfsberg geriet heute plötzlich eine Fritteuse in Brand. Glücklicherweise konnten die Besitzer das Feuer schnell löschen.

Aufgrund einer Fritteuse, die in einem Gastro-Betrieb in Brand geriet, rückten heute die Kärntner Florianis aus.

Heute, gegen 17.30 Uhr, fing in einer Küche eines Gastronomiebetriebs im Bezirk Wolfsberg aus bisher unbekannter Ursache eine Fritteuse an zu brennen. „Der Brand konnte durch die anwesenden Besitzer rasch selbstständig gelöscht werden“, teilt die Kärntner Polizei mit.

Keine Personen verletzt

Auch die Feuerwehr rückte aus, welche Belüftungs- und Nachlöscharbeiten durchführte. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.