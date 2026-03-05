Universität Klagenfurt startet Masterstudium Psychotherapie

Die Studierenden erwerben darin umfassende Kompetenzen zur Begleitung von Menschen mit psychischen Krisen und Störungen. Die Registrierung für das einmal jährlich stattfindende Aufnahmeverfahren läuft noch bis 7. April 2026. Insgesamt stehen 40 Studienplätze zur Verfügung.

Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklung

Experten gehen davon aus, dass rund 30 Prozent der Bevölkerung innerhalb eines Jahres von einer psychischen Störung betroffen sind-. Auch wenn nicht alle Betroffenen therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, steigt der Bedarf an qualifizierten Psychotherapeuten kontinuierlich. Mit dem neuen Masterstudium Psychotherapie reagiert die Universität Klagenfurt auf diese gesellschaftliche Entwicklung.

Masterstudium: Vier Semester

Mit 1. Oktober 2026 ist es möglich, an der Universität Klagenfurt das Masterstudium Psychotherapie zu absolvieren. Das Masterstudium umfasst 120 ECTS-Punkte über vier Semester und vermittelt zentrale Kompetenzen in psychotherapeutischen Verfahren, Diagnostik, unterschiedlichen Forschungsansätzen, Methoden sowie rechtlichen Rahmenbedingungen. Studierende erhalten zunächst im Studium einen systematischen Überblick über alle vier therapeutischen Cluster – Psychodynamische Psychotherapie, Humanistische Psychotherapie, Verhaltenstherapie sowie Systemische Psychotherapie –, bevor die Vertiefung in Verhaltenstherapie oder Psychodynamischer Psychotherapie folgt.

40 Studienplätze

Welche Besonderheiten das Masterstudium Psychotherapie in Klagenfurt auszeichnen, erläutert Studienprogrammleiterin Brigitte Jenull vom Institut für Psychologie: „Das Lehrangebot im neuen Masterstudium zeichnet sich durch eine Kombination aus forschungsgeleiteter und praxisbezogener Lehre aus. Nach einer Einführung in grundlegende Themen werden Kenntnisse und Kompetenzen in kleinen Gruppen vertieft, sodass die Studierenden gezielt auf den dritten Ausbildungsabschnitt der Psychotherapieausbildung vorbereitet werden.“ Ein besonderes Profil erhält das Studium an der Universität Klagenfurt durch zwei international renommierte Fachvertreterinnen: Sylke Andreas und Ricarda Nater-Mewes, die ihre Expertise in Psychodynamischer Psychotherapie und Verhaltenstherapie in Lehre und Ausbildung einbringen. Mit einer Kohortengröße von 40 Studierenden wird zudem ein enger Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden ermöglicht, der auch die persönliche Weiterentwicklung zum Psychotherapeuten stärkt.

Praktische Erfahrung sammeln

Praktische Erfahrung sammeln die Studierenden in der Forschungs- und Lehrambulanzdes Instituts für Psychologie. Neben der bestehenden Ambulanz mit psychodynamischem Schwerpunkt befindet sich derzeit eine verhaltenstherapeutische Ambulanz im Aufbau. Dort arbeiten Studierende unter fachlicher Anleitung mit Patienten und leisten zugleich einen Beitrag zur psychotherapeutischen Versorgung in einer Region, in der entsprechende Angebote bislang kaum vorhanden sind. Das Masterstudium Psychotherapie entspricht dem zweiten Abschnitt der psychotherapeutischen Ausbildung gemäß dem Psychotherapiegesetz 2024 und ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Berufsausübung als Psychotherapeut:in.

Mehrstufiges Aufnahmeverfahren

Die Zulassung zum Masterstudium erfolgt über ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren, das nur einmal jährlich angeboten wird. Die Anmeldefrist läuft noch bis 7. April 2026. Die Bewerber müssen vorab ein Online-Self-Assessment (OSA) absolvieren, um ihre Motivation und Eignung für das Berufsfeld einzuschätzen. Dieses Assessment kann im Zeitraum der Anmeldefrist absolviert werden, heißt es vonseiten der Universität. Die eigentliche Aufnahmeprüfung findet am 6. Juli 2026 an der Medizinischen Universität Graz statt. Erst nach erfolgreichem Durchlaufen aller Verfahrensschritte wird ein Studienplatz vergeben. In Klagenfurt stehen 40 Studienplätze zur Verfügung.