Bis zu 17 Grad: Sonniger Freitag voraus

Den Kärntnern steht wieder ein warmer und sonniger Tag am Freitag bevor. Möglich sind bis zu 17 Grad.

Am Freitag setzt sich das ausgesprochen sonnige und frühlingshaft milde Hochdruckwetter fort. „Vereinzelte Frühnebelfelder lichten sich rasch. Ganz ungetrübt ist der Himmel jedoch nicht. Gegen Westen zu ziehen in hohen Schichten dünne Wolken durch und zudem trübt Saharastaub etwas die Sicht“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Temperaturen erreichen nach leichtem Morgenfrost untertags wieder Höchstwerte von 13 bis 17 Grad.