17 Führerscheine weg: Alko- und Drogenlenker im Visier der Polizei

In Kärnten fand von Donnerstag auf Freitag eine landesweite Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen am Steuer statt. Dabei mussten 17 Lenker den Schein abgeben.

Bei einer landesweiten Verkehrsaktion hat die Polizei in der Nacht auf Freitag (6. März) zahlreiche Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen. Unter der Leitung der Landespolizeidirektion Kärnten wurden Kontrollen in ganz Kärnten durchgeführt. Dabei nahm die Polizei 17 Führerscheine ab – 13 wegen Alkohol und vier wegen Drogen am Steuer. Zusätzlich stellten die Beamten sechs sogenannte Minderalkoholisierungen fest. Insgesamt wurden 229 Verkehrsübertretungen angezeigt und 350 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.