Neues Modell: Bildungshub Kärnten stellt Führung um

Der Bildungshub Kärnten stellt seine Führung um. Künftig soll der Vorsitz regelmäßig rotieren. In der Generalversammlung am Donnerstag wurde gleich ein neuer Vorsitz gewählt.

Der Bildungshub Kärnten stellt seine Führung neu auf. Künftig soll der Vorsitz im Verein alle drei Jahre wechseln. „Dabei übernimmt alternierend eine Hochschule und eine Einrichtung der Erwachsenenbildung die Leitung des Bildungshubs“, schildern die Verantwortlichen in einer Presseaussendung. Beschlossen wurde das bei einer außerordentlichen Generalversammlung am 5. März 2026.

Neuer Vorsitz, Präsidentin bleibt

Zum neuen Vorsitzenden wurde Peter Schlögl, Vizerektor der Universität Klagenfurt, gewählt. „Gerade in Zeiten des Wandels braucht es breit abgestimmte Strategien und starke Netzwerke“, so Schlögl. Präsidentin bleibt Sabine Herlitschka, die erklärt: „Ich freue mich, diesen Weg gemeinsam mit allen Partnerinnen und Partnern weiterzugehen und Kärntens Bildungszukunft nachhaltig zu stärken.“ Die bisherige Vorsitzende Beate Gfrerer wird Stellvertreterin und betont: „Wir haben in der Pilotphase starke Grundlagen geschaffen und den Bildungshub als kooperative Plattform in Kärnten etabliert. Jetzt geht es darum, diese Basis weiter zu stärken und gemeinsam auszubauen.“

Plattform für Austausch

Das Projekt Bildungshub wurde vor drei Jahren gestartet. In dieser Zeit konnte laut Verein eine „zentrale Plattform für Austausch, Koordination und gemeinsame Projektentwicklung“ etabliert werden. In den kommenden Jahren soll die Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden – etwa durch stärker abgestimmte Bildungsangebote und gemeinsame Nutzung von Infrastruktur.