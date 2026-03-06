ÖSV-Training nach Saisonende: Leser wundert sich über „schiefe Optik“

Seit 1. März ist die Skisaison am Dreiländereck offiziell vorbei, doch auf der Piste trainierte ein ÖSV-Team weiter. Ein Leser spricht von „schiefer Optik“, die Bergbahnen erklären die Hintergründe.

Die Lifte am Dreiländereck stehen seit 1. März still, doch auf der Piste war auch danach noch einiges los.

Die Lifte am Dreiländereck stehen seit 1. März still, doch auf der Piste war auch danach noch einiges los.

Am Dreiländereck ist seit 1. März Schluss mit dem Skivergnügen – zumindest für die meisten. Wie die Bergbahnen am 25. Feber bekannt gaben, machten die „außergewöhnlich warmen Temperaturen und die umfangreichen Vorbereitungen für den Sommerstart“ ein frühzeitiges Saisonende notwendig. Ursprünglich hätten die Anlagen bis Mitte März geöffnet bleiben sollen.

Riesenslalomteam trainierte trotz Saisonende

Einem 5-Minuten-Leser fiel jedoch bei einer Skitour am 4. März – „bei besten Schneeverhältnissen“, wie er erklärte – etwas Kurioses auf. „Ich habe bei keiner der Anlagen einen Arbeiter gesehen, dafür trainierte aber ein österreichisches Riesenslalomteam den ganzen Tag über“, berichtet er gegenüber 5 Minuten. Nach dem vorzeitigen Saisonende wunderte sich unser Leser über die „schiefe Optik“, da Kunden, die Saisonkarten gekauft hätten, um „mindestens eine Woche Skifahren umgefallen“ seien. Seine Spekulation: „Die Vermutung liegt nahe, dass die Saison abrupt beendet wurde, damit das Training stattfinden kann.“ Wir haben bei den Bergbahnen Dreiländereck nachgefragt, ob das frühzeitige Saisonende mit dem ÖSV-Training zusammenhängt.

ÖSV-Team organisiert Transport selbst

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigen die Bergbahnen, dass der Betrieb wegen „notwendiger Revisionsarbeiten bei der Sesselbahn eingestellt wurde, um für den Sommerbetrieb wieder fit zu sein“. Das Riesenslalom-Team des ÖSV, das dort nach Saisonende trainiert habe, organisiere den Bergtransport selbst. „Es werden keine Lifte seitens des ÖSV benötigt“, so die Betreiber der Bergbahnen abschließend. Wie genau der Transport organisiert wurde, blieb offen.