Verkehrstote in Kärnten: Männer sterben deutlich häufiger

In Kärnten sind Männer deutlich häufiger in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt als Frauen. Laut einer Analyse des VCÖ kamen im Vorjahr viermal so viele Männer wie Frauen auf Kärntens Straßen ums Leben.

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Unfälle auf den Kärntner Straßen nach Geschlecht unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass Frauen auf der Straße nach wie vor sicherer unterwegs sind. In Kärnten kamen im Vorjahr viermal so viele Männer wie Frauen im Straßenverkehr ums Leben.

28 Männer und sieben Frauen

Konkret starben 2025 in Kärnten 28 Männer und sieben Frauen bei Verkehrsunfällen. Auch über mehrere Jahre zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwischen 2023 und 2025 kamen in Kärnten 72 Männer und 23 Frauen im Straßenverkehr ums Leben. „Wären Männer so sicher mobil wie Frauen, dann hätte es in Kärnten in den vergangenen drei Jahren um rund die Hälfte weniger Verkehrstote gegeben“, fasst VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky die aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Innenministeriums und der Statistik Austria zusammen.

Alkohol am Steuer ist Männersache

Doch nicht nur der Blick auf die Verkehrstoten zeigt, dass Frauen sicherer mobil sind. Sie verursachen auch deutlich weniger Verkehrsunfälle. In Österreich haben laut VCÖ-Analyse in den vergangenen Jahren Männer doppelt so viele Verkehrsunfälle verursacht wie Frauen. Besonders groß ist der Unterschied bei Alkohol am Steuer: Hier waren sechsmal so viele Männer wie Frauen in Unfälle verwickelt.

VCÖ fordert: Geschlechter-Unterschiede berücksichtigen

„Die Geschlechter-Unterschiede sind in der Verkehrssicherheit groß und werden in der Verkehrssicherheitsarbeit viel zu wenig berücksichtigt“, so Jaschinsky. Darum plädiert der VCÖ dafür, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bewusstseinskampagnen stärker zu fokussieren und auch im Bereich „Mobility of Care“ nachzubessern. „Nach wie vor schultern Frauen einen Großteil der Mobilität im Zusammenhang mit Betreuung und dem Begleiten etwa von Kindern oder von zu pflegenden Angehörigen. Für Begleitwege mit Kindern ist eine sichere Geh- und Radinfrastruktur besonders wichtig“, heißt es dazu seitens des VCÖ.