Nach 25 Jahren: Kärntner Bürgermeister zieht Schlussstrich

Großer Umbruch in der politischen Landschaft in Velden: Nach dem gestrigen Rücktritt von Vizebürgermeister Helmut Steiner nimmt nun auch Bürgermeister Ferdinand Vouk seinen Hut – nach 41 Jahren in der Kommunalpolitik.

In Velden am Wörthersee geht eine lange politische Ära zu Ende. Bürgermeister Ferdinand Vouk zieht sich nach 41 Jahren in der Kommunalpolitik zurück – davon 25 Jahre an der Spitze der Gemeinde. Damit folgt er dem 1. Vizebürgermeister Helmut Steiner nach, der erst gestern (5. März) sein Amt zurücklegte.

„Schritt fällt mir unendlich schwer“

Leichten Herzens verabschiedet sich der Bürgermeister nicht. „Dieser Schritt fällt mir unendlich schwer. Politik war für mich nie nur ein Amt. Sie war Teil meines Lebens,

meines Alltags, meines Herzens“, erklärt Vouk in einer Presseaussendung. Doch nun sei der Moment gekommen, um Platz für neue Ideen und neue Perspektiven zu machen.

Viele Projekte umgesetzt

Während Vouks Amtszeit wurden in Velden zahlreiche Projekte umgesetzt – etwa der Bildungscampus, der Ausbau der Kinderbetreuung, Investitionen in Hochwasserschutz, Radwege und Glasfaser sowie der Umbau des Bahnhofs zu einer Mobilitätsdrehscheibe. Auch im Sozialbereich wurde, wie die Gemeinde betont, einiges geschaffen, etwa ein Sozialfonds, betreubares Wohnen und zusätzliche Pflegeangebote. Im Tourismus setzte Velden unter anderem auf Veranstaltungen wie den Veldener Advent und Investitionen in die Nebensaison.

Vouk dankt

Der scheidende Bürgermeister bedankt sich vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktgemeinde Velden: „Ohne ihre Kompetenz, Loyalität und jahrzehntelange Unterstützung wäre all das nicht möglich gewesen.“ Doch auch die Bürgerinnen und Bürger, der Gemeindevorstand, der Gemeinderat sowie alle ehrenamtlichen Helfer werden von ihm dankend bedacht: „Sie alle sind das Rückgrat unserer Gemeinde.“