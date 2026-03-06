Gewalt bei Amtshandlung? Kärntner Polizist muss vor Gericht

Ein Polizeieinsatz im August 2025 hat nun ein juristisches Nachspiel. Ein Beamter muss sich am Landesgericht Klagenfurt wegen mutmaßlichem Amtsmissbrauch, Körperverletzung und Verleumdung verantworten.

Ein Polizeibeamter muss sich in Kärnten vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Zuge einer Amtshandlung am 24. August des vergangenen Jahres in Klein St. Veit und Völkermarkt seine Befugnisse überschritten zu haben. Nach den vorliegenden Vorwürfen soll der Beamte eine männliche Person ohne vorliegenden Festnahmegrund unter Anwendung von Körperkraft zu Boden gebracht und anschließend am Boden fixiert haben.

Anfertigung von falschen Aktenvermerken?

Damit steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum: „Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, indem darauffolgenden Amtshandlungen durch Anfertigung von falschen Aktenvermerken und Verfassen eines unrichtigen Berichtes an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt zudem das Verbrechen der Verleumdung verantworten zu müssen“, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes Klagenfurt hervorgeht.

Am Freitag vor Gericht

Neben dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs stehen somit auch Körperverletzung und Verleumdung als mögliche Straftatbestände im Raum. Die Verhandlung wird von Richter Gernot Kugi am Landesgericht Klagenfurt geführt und findet am Freitag statt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.