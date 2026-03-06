Küchenbrand im Lavanttal forderte mehrere Einsatzkräfte

Ein Küchenbrand in Gräbern hat am Donnerstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht werden, bevor es größeren Schaden anrichtete.

Die Feuerwehrkräfte machten das Gebäude nach dem Küchenbrand rauchfrei. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren aus Wolfsberg und Schiefling sowie Polizei und Rotes Kreuz.

Die Feuerwehrkräfte machten das Gebäude nach dem Küchenbrand rauchfrei. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren aus Wolfsberg und Schiefling sowie Polizei und Rotes Kreuz.

Am Donnerstag wurden mehrere Feuerwehren aus dem Lavanttal gegen 17:30 Uhr zu einem Brandeinsatz der Kategorie B4 in Gräbern alarmiert. Ursache war ein Küchenbrand, der glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits von den Betreibern gelöscht werden konnte. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich daher auf das Rauchfrei-Machen des Gebäudes.

Details zum Einsatz

Im Einsatz standen insgesamt 12 Feuerwehrleute der Feuerwehr Prebl, unterstützt von den Feuerwehren Gräbern, Wolfsberg und Schiefling, sowie Polizei und Rotes Kreuz. Nach etwa zwei Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.