Ossiachersee: Ziegenbock drohte im eiskalten Wasser zu verenden

Ungewöhnlicher Feuerwehr-Einsatz am Ossiachersee: Die Feuerwehr Bodensdorf/Tschöran wurde zu einer Tierrettung alarmiert: Ein Ziegenbock trieb erschöpft im Wasser.

Den Einsatzkräften gelang es, das Tier aus dem kalten Wasser zu ziehen.

Ein Einsatz, den die Feuerwehr so schnell nicht mehr vergisst: Heute Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf/Tschöran zu einem außergewöhnlichen Einsatz alarmiert. „Ein Ziegenbock schwamm bereits 100 Meter entfernt vom Ufer erschöpft im Ossiachersee“, erklärten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

Tier wurde rechtzeitig entdeckt

Die Feuerwehr rückte umgehend aus und leitete eine gezielte Rettungsaktion ein. Mit ruhigem und professionellem Vorgehen gelang es den Einsatzkräften, das Tier aus dem kalten Wasser zu ziehen, noch bevor es ernsthaft gefährdet wurde. Anschließend konnte der Ziegenbock seinem erleichterten Besitzer übergeben werden.