Kärnten trauert um geschätzten Optikermeister und passionierten Sportler

In Feldkirchen herrscht tiefe Trauer um Walter Sommer, einem geschätzten Optikermeister, engagierten Turner und passionierten Bergsportler, der am 1. März im Alter von 65 Jahren verstarb. In Kärnten kannte man ihn nicht nur in Sportlerkreisen, sondern auch als verlässlichen Handwerksmeister.

Sportler und Optikermeister

Seine Lebensgeschichte war eng mit seiner Familie verbunden: 1987 lernte er seine Frau Anna kennen, mit der er vier Kinder großzog. Bereits im Jänner 1990 machte der Optikermeister den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete sein erstes Geschäft in der Bahnhofstraße 2 in Feldkirchen. 1999 verlegte er seinen Betrieb an den Bambergerplatz 9. Nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit musste er seine berufliche Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen beenden, wie die „Kleine Zeitung“ berichtete.

Urnenbeisetzung im engsten Kreis

„Wir danken dir für deine große Liebe und dein Leben mit uns. Die Möglichkeit sich von unserem lieben Walter zu verabschieden besteht am Freitag, dem 13. März, von 13 bis 20 Uhr, in der Zeremoniehalle in Feldkirchen“, heißt es auf der Trauerparte. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.