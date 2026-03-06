Marienstatue in Kärnten bestohlen: Pizzakoch verließ artig den Saal

Im Jahr 2022 wurde die Krone einer Muttergottesstatue aus einer Kirche in Velden am Wörthersee gestohlen. Jetzt stand ein 50-Jähriger vor Gericht.

Durch DNA-Spuren auf der zurückgelassenen Eisenstange konnte der Täter schnell überführt werden.

Während Einbrüche und Diebstähle am Landesgericht Klagenfurt eher zum Alltag gehören, sorgte ein außergewöhnlicher Raub für Aufsehen. „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im April 2022 in Velden am Wörthersee die Krone einer Muttergottesstatue, Eigentum der Diözese Gurk, durch Einbruch im Altarraum einer Kirche entwendet zu haben“, berichtete die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt in der abgelaufenen Woche.

Nun stand der 50-jährige Pizzakoch in Klagenfurt vor Gericht. DNA-Spuren auf einer zurückgelassenen Eisenstange hatten den Ermittlern die Arbeit erleichtert und das Verfahren rasch vorangebracht. Das Urteil lautete: ein Jahr Haft, davon zehn Monate auf Bewährung. In nur 17 Tagen wird der Mann das Gefängnis wieder verlassen können. Am Ende wandte er sich kurz an den Saal: „Danke“, und fügte hinzu, er wünsche allen einen angenehmen Tag, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert