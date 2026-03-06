Landeshauptmann Peter Kaiser beendet 13 Jahre europäische Arbeit

Zum Abschluss seiner 13-jährigen Arbeit im Ausschuss der Regionen besuchte Landeshauptmann Peter Kaiser die Österreichische Vertretung bei der NATO. Im Gespräch mit Botschafter Jürgen Meindl betonte er: „Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch wenn Außen- und Verteidigungspolitik Bundessache sind, betreffen sicherheitspolitische Fragen die Regionen auch unmittelbar – etwa im Bereich Katastrophenschutz, kritische Infrastruktur oder Resilienz.“

Über 100 Sitzungen

Kaiser zieht zudem Bilanz: Über 100 Sitzungen in Plenum und Fachkommissionen, darunter zentrale Berichte zu Mindestlöhnen und Kinderschutz, zeigen sein konsequentes Engagement für Kärnten. „Diese Zahlen sind mehr als nur Statistik. Sie stehen für die konsequente Vertretung der Interessen Kärntens in Europa. Jede Sitzung war eine Gelegenheit, regionale Perspektiven und Kärntner Anliegen in europäische Gesetzgebungsprozesse einzubringen“, betont der Landeshauptmann. Seit 2013 wirkte Kärnten aktiv in europäischen Initiativen wie „EURegions4Cohesion“, „Power Regions of Europe“ oder der European Semiconductor Regions Alliance mit. „Engagierte europäische Regionen wie Kärnten sind das Herz Europas. Wer mitgestalten will, muss Allianzen schmieden, Positionen abstimmen und langfristig Präsenz zeigen. Genau das hat Kärnten in den vergangenen 13 Jahren getan.“

„Darauf können wir stolz sein“

„Kärnten hat sich in Brüssel als konstruktiver, lösungsorientierter und selbstbewusster Partner etabliert. Darauf können wir stolz sein“, so Kaiser über die Arbeit des Kärntner Verbindungsbüros in Brüssel: „Das VBB ist unsere Kärntner Botschaft in Brüssel. Dass Kärnten heute in Europa so positiv wahrgenommen wird, und dass unser Bundesland auch finanziell so enorm von der EU profitiert, das haben wir maßgeblich der Arbeit von Martina Rattinger und ihrem Team zu verdanken.“