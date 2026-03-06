Mild und sonnig: Kärnten erlebt Samstag unter leicht diesigem Himmel

Ein Hauch von Sahara in der Luft: Trotz vereinzelter Frühnebelfelder zeigt sich Kärnten am Samstag von seiner sonnigen, milden Seite.

Auch am Samstag setzt sich das sonnige und mild-warme Wetter in Kärnten fort – abgesehen von kurzlebigen Frühnebelfeldern in einigen Beckenlagen Unterkärntens. Einzig der Saharastaub kann den Himmel stellenweise leicht trüben. Nach einem leicht frostigen Morgen klettern die Temperaturen erneut auf angenehme 13 bis 17 Grad.

Saharastaub im Spiel

Die Experten der Geosphere Austria betonen: „In der an und für sich trockenen Luft herrscht gute Sicht, nur kann Saharastaub einen etwas diesigen Himmel bewirken.“ Der Wind bleibt schwach, und in 2000 Metern Höhe steigen die Temperaturen auf etwa +3 Grad, während es in 3000 Metern noch -4 Grad bleibt. Somit lädt der Samstag in Kärnten zu Spaziergängen im Freien und zu einem Blick in den klaren, wenn auch gelegentlich leicht getrübten Himmel ein.