Ins Krankenhaus geflogen: Skifahrer am Nassfeld bei Kollision verletzt

Zwei Skifahrer stießen am Nassfeld zusammen – einer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die LPD Kärnten berichtet.

Am Freitagvormittag fuhren zwei Männer im Alter von 60 und 56 Jahren auf Skiern die Sattelabfahrt am Nassfeld talwärts. Kurz vor der Talstation kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden. Dabei zog sich der 60-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Rettungshubschrauber war im Einsatz

Er wurde von der Pistenrettung sowie anwesenden Polizeibeamten erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ARA RK1 ins LKH Villach geflogen, wie die LPD berichtet.