Hopfen und Malz gestohlen: Diebe entwendeten hunderte Bierkisten

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 6. März vom Gelände eines Supermarktes im Bezirk Wolfsberg eine größere Menge Leergut gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehr als hundert Kisten entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen laufen.