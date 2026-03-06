Skip to content
Unbekannte Täter entwendeten über hundert Kisten Leergut von einem Supermarktgelände im Bezirk Wolfsberg. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.
Kärnten
06/03/2026
Polizeimeldung

Hopfen und Malz gestohlen: Diebe entwendeten hunderte Bierkisten

Mehr als hundert Kisten Leergut wurden in der Nacht auf den 6. März von einem Supermarktgelände im Bezirk Wolfsberg gestohlen. Die Kärntner Polizei fahndet nun nach den unbekannten Dieben.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 6. März vom Gelände eines Supermarktes im Bezirk Wolfsberg eine größere Menge Leergut gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehr als hundert Kisten entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen laufen.

