Lenkerin nach Horrorunfall in Kärnten aus Fahrzeug geschnitten

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend auf der L82 bei Guttaring: Ein Pkw überschlug sich nach einem Überholmanöver und kam im Straßengraben zum Stillstand, die Lenkerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehren Guttaring, Althofen und Kappel am Krappfeld befreiten die eingeklemmte Lenkerin mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem schwer beschädigten Fahrzeug.

Am Freitagabend ereignete sich auf der L82 Silberegger Landesstraße im Gemeindegebiet von Guttaring auf Höhe Schelmberg ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen kam ein Pkw nach einem Überholmanöver aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stillstand.

Dach musste aufgeschnitten werden

Die Lenkerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Guttaring, Althofen und Kappel am Krappfeld wurden um 18.10 Uhr mittels Sirenenalarm zum Einsatz gerufen. Vor Ort entfernten die Einsatzkräfte mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts das Fahrzeugdach sowie eine Seitentür, um die eingeklemmte Frau aus dem Pkw zu befreien. Anschließend wurde sie dem Rettungsdienst übergeben. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

©David Reich, ÖA FF-Althofen

Drei Feuerwehren im Einsatz

Zu den weiteren Aufgaben der Feuerwehr zählten die Absicherung der Unfallstelle, das Einrichten des Brandschutzes sowie das Ausleuchten des Einsatzbereichs. Zudem wurde die Verletzte durch den Feuerwehrmedizinischen Dienst betreut. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle übernahm die zuständige Feuerwehr Guttaring. Während des Einsatzes war die L82 in beiden Richtungen gesperrt. Insgesamt standen drei Feuerwehren mit rund 45 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 02:42 Uhr aktualisiert