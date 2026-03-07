Auto überschlagen: Weiterer Alkounfall mit junger Kärntnerin

In Villach-Land kam eine 25-Jährige heute in der Nacht von der Straße ab und überschlug sich. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Am 7. März gegen 2 Uhr früh kam es in Kärnten zu einem Unfall – dem dritten mit einer jungen Frau in wenigen Stunden. Doch was ist passiert? Wie die Polizei informiert, fuhr eine 25-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt mit dem Auto auf der L38 (Krastaler Landesstraße) in Fahrtrichtung Puch. Doch dann passierte es: Bei Kras (Bezirk Villach-Land) kam sie mit dem Auto rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge überschlug sich der Pkw und blieb schließlich auf einer angrenzenden Wiese stehen.

Schwere Alkoholisierung

Ein durchgeführter Alkomattest zeigte, dass die Frau schwer alkoholisiert war, weshalb ihr der Führerschein abgenommen wurde. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand nach Auskunft der Polizei Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.