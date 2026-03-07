Fotogalerie: Bekannter Philosoph sorgt für volles Haus in Feldkirchen

„Wir sind keine denkenden Frösche“: Unter diesem Motto lockte der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann zahlreiche Besucher nach Feldkirchen – der Saal war restlos ausverkauft.

Der bekannte österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann war am 5. März zu Gast in Feldkirchen. Sein Auftritt lockte zahlreiche Besucher an, der historische Bamberger Amthof war restlos ausverkauft. Unter den Besuchern waren auch mehrere Persönlichkeiten aus Kärnten, darunter Altlandeshauptmann Gerhard Dörfler, Diakonie-de-La-Tour-Rektorin Astrid Körner, Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser, Moosburgs Bürgermeister Herbert Gaggl sowie Vertreter aus Wirtschaft, Kirche und Kultur. Zu dem philosophischen Abend geladen hatte die Sparkasse Feldkirchen.

„Wir sind keine denkenden Frösche“

In seinem Vortrag mit dem Titel „Wir sind keine denkenden Frösche. Der Mensch und seine (künstliche) Intelligenz“ beschäftigte sich Liessmann mit einer Frage, die viele derzeit bewegt: Welche Rolle spielt der Mensch noch, wenn Maschinen immer intelligenter werden? Der Philosoph kam zum Entschluss: Technologische Entwicklungen eröffnen zwar neue Möglichkeiten, das menschliche Denken und Urteilen könnten sie aber nicht ersetzen. Vernunft, Kreativität und Verantwortung blieben zentrale Eigenschaften des Menschen – auch in einer digitalisierten Welt.

Liessmann diskutierte mit Publikum

Mit pointierten Analysen und humorvollen Seitenhieben brachte Liessmann das Publikum immer wieder zum Schmunzeln und gleichzeitig zum Nachdenken. Nach dem Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz, Bildung und gesellschaftliche Veränderungen durch Digitalisierung.

