Alpenbarbie muss sich entscheiden: Naschenweng-Premiere im ORF

Alpenbarbie im Filmfieber: Melissa Naschenweng ist am Karsamstag in ihrer ersten Hauptrolle im Fernsehen zu sehen. In "Herzklang – Zurück zu mir" muss sie sich entscheiden: (Heimat-)Liebe oder Rampenlicht?

Viele Fans haben Schlagerstar Melissa Naschenweng wohl schon auf der Bühne in Action gesehen – am Karsamstag kann man sie in einem ganz anderen Setting beobachten. Wie angekündigt schlüpfte die Alpenbarbie in einer ORF-Komödie in ihre erste Hauptrolle. Am 4. April wird „Herzklang – Zurück zu mir“ erstmals ausgestrahlt.

(Heimat-)Liebe oder Rampenlicht?

In „Herzklang“ geht es um Schlagersängerin Melanie (Melissa Naschenweng), die trotz erfolgreicher Karriere an ihrem Weg im Showbusiness zweifelt. Nachdem sie auch noch von ihrem Freund betrogen wird, nimmt der Wunsch nach Veränderung überhand und Melanie tritt die Flucht in ihre Heimat Kärnten an. Dort hilft sie ihrer Großmutter auf deren Almwirtschaft und findet schließlich zu sich selbst zurück – und zu einem Kärntner Nationalpark-Ranger (Ferdinand Seebacher). Am Ende steht Melanie vor der schweren Entscheidung: alte Heimat und neue Liebe oder doch zurück ins Rampenlicht?

Frey führte Regie

Es ist nicht die erste Filmrolle für Naschenweng, doch eine Hauptrolle spielte sie bis jetzt noch nicht. Bislang stand sie in kleineren Nebenrollen vor der Kamera, so etwa in den Komödien „Pulled Pork“ oder „Neo Nuggets“. Regie führt Patricia Frey („Die Toten vom Bodensee“, „In aller Freundschaft“), für das Drehbuch zum Film zeichnen Harald Haller und Marc Brugger verantwortlich. Neben Naschenweng und Seebacher sind in der Komödie unter anderem Michael Steinocher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar, Elfriede Schüsseleder und Rainer Wöss zu sehen.

Fortsetzung folgt

Ausgestrahlt wird „Herzklang“ am 4. April um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung wird bereits an einer Fortsetzung gearbeitet, gedreht werden soll ersten Informationen zufolge im Sommer in Kärnten und Osttirol.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 09:28 Uhr aktualisiert