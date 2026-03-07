Slowenisch im Kindergarten: Kärnten fördert mit fast einer Million Euro

Mehrsprachigkeit von klein auf: Mit fast einer Million Euro förderte Kärnten vergangenes Jahr private zweisprachige Kindergärten. Auch heuer sollen Einrichtungen mit Slowenisch-Angebot weiter unterstützt werden.

„Mehrsprachigkeit verbindet Menschen sowie Kulturen und eröffnet Raum für neue Ideen und eine offene Gesellschaft“, ist sich Kärntens Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) sicher. Darum hat das Land Kärnten im vergangenen Kindergartenjahr rund 981.000 Euro an Förderungen für private zwei- und mehrsprachige Kindergärten ausbezahlt. Auch heuer sollen Kindergärten mit slowenischem Sprachangebot vom Land unterstützt werden.

Unterstützung für zwölf private Kindergärten

Das Geld stammt aus dem sogenannten Kärntner Volksgruppen-Kindergartenfonds. Insgesamt zwölf private Kindergärten erhielten daraus Unterstützung, wie das Land am Freitag (7. März) in einer Presseaussendung mitteilte. Zusätzlich gibt es noch über 1,4 Millionen Euro Landeszuschuss für Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen nach dem Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Der Rechnungsabschluss für den Fördertopf soll laut Land in der kommenden Woche von der Kärntner Landesregierung beschlossen werden.

Förderung für 387 Kinder

Auch im aktuellen Kindergartenjahr 2025/26 fördert das Land zweisprachige Angebote weiter. Elf private Kindergärten bieten derzeit Programme mit Slowenisch an. Davon profitieren laut Land 387 Kinder in 17 Gruppen. Bildungslandesrat Reichmann betont, dass frühe Sprachförderung eine wichtige Rolle spiele und dass die slowenische Sprache ein wesentlicher Teil der kulturellen Identität Kärntens sei. „Wird sie bereits im Kindesalter vermittelt, trägt sie dazu bei, diese Vielfalt lebendig zu halten und an kommende Generationen weiterzugeben“, so Reichmann abschließend.