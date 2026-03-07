Alko-Geisterfahrer vor Gericht: Unfallgegner schwer verletzt

Am 27. Juli 2025 krachte es in Arnoldstein. Ein Mann geriet dort auf die Gegenfahrbahn und soll dabei einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem der Unfallgegner „teilweise schwer verletzt“ wurde, wie im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt geschildert wird. Der Geisterfahrer soll sich in einem übermüdeten Zustand befunden haben, doch das ist noch nicht alles: Sein Blutalkoholgehalt betrug 1,5 Promille. Nun muss sich der Mann am 10. März wegen fahrlässiger Körperverletzung am Landesgericht Klagenfurt vor Richter Matthias Polak verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.