Belästigung beim Heer? Schwere Vorwürfe gegen Vizeleutnant in Kärnten

Gegen einen Vizeleutnant beim Bundesheer wird aktuell ermittelt. Die Vorwürfe wiegen schwer: Er soll zwei Soldatinnen in einer Kärntner Kaserne sexuell belästigt haben.

Ein besonders prekärer Vorwurf der sexuellen Belästigung schlägt aktuell in Kärnten hohe Wellen. Tatort ist nämlich eine Kärntner Kaserne, also ein Ort, an dem ohnehin Männer dominieren. Dort soll ein Vizeleutnant zwei Soldatinnen belästigt haben.

Soldatinnen versetzt

Der Fall wurde öffentlich bekannt, da ein anonymes Schreiben an mehrere Medien geschickt wurde. Auf Nachfrage beim Militärkommando Kärnten bestätigte Presseoffizier Christoph Hofmeister gegenüber 5 Minuten, dass gegen den Vizeleutnant in Bezug auf eine Pflichtverletzung ermittelt werde. Laut einem Bericht des ORF wurden die beiden Soldatinnen mittlerweile in eine andere Kaserne versetzt. Der Beschuldigte ist hingegen weiterhin in seiner Funktion und an seinem alten Arbeitsplatz tätig, wie Hofmeister gegenüber 5 Minuten bestätigte.

Militärkommando Kärnten:

In einem offiziellen Statement des Militärkommandos zur Causa wird erklärt, dass aktuell an einer „lückenlosen Aufklärung“ gearbeitet werde, denn: „Das Militärkommando Kärnten verfolgt hier, wie generell das Österreichische Bundesheer, eine Null-Toleranz-Politik.“ Zu den Schritten, die nun anstehen oder bereits im Laufen sind, zählen etwa eine rechtliche Prüfung der Vorfälle sowie ein Hinzuziehen der Frauenbeauftragten und der Gleichbehandlungsbeauftragten. Abschließend wird betont: „Sollten sich Verdachtsmomente erhärten, werden weitere und notwendige Maßnahmen getroffen!“ Es gilt die Unschuldsvermutung.

