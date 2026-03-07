Radio Uno spielt heute wieder „die besten Oldies aller Zeiten“

Heute wird bei Radio Uno Kärnten wieder in Erinnerungen geschwelgt: Die Sendung „Die besten Oldies aller Zeiten“ startet mit einem echten Klassiker aus dem Jahr 1969.

Vom Polizisten zum Rockstar

Den Auftakt macht die britische Band mit dem ungewöhnlich langen Namen Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich. Die Gruppe wurde 1961 im englischen Salisbury gegründet und landete in den 1960er-Jahren mehrere internationale Hits. Frontmann Dave Dee, mit bürgerlichem Namen David Harman, hatte ursprünglich einen ganz anderen Beruf: Er arbeitete als Polizist, bevor er mit seiner Band auf den Bühnen der Popwelt landete. Zu den bekanntesten Liedern der Gruppe zählen etwa „Bend It“, „The Legend of Xanadu“, „Hold Tight“, „Zabadak“, „Okay“ oder „Don Juan“.

Musik aus 40 Jahren Popgeschichte

Der lange Bandname sorgte früher im Radio immer wieder für Schmunzeln. Viele Moderatoren kürzten ihn kurzerhand ab und sprachen nur von „Dave Dee and Company“. Besonders bekannt wurde diese Ansage durch den österreichischen Radiomoderator Dieter Dorner, einen der Mitbegründer von Ö3. Bei Radio Uno erinnert man heute mit der Oldie-Sendung an diese Zeit – mit Musik aus gleich vier Jahrzehnten Popgeschichte.