Hüttenbrand: Vier Kärntner Feuerwehren im Löscheinsatz

Im Bezirk Hermagor brach am Freitagabend ein Hüttenbrand aus. Vier Feuerwehren rückten aus, um das Feuer zu bekämpfen.

In einer Holzhütte im Bereich Wieserberg kam es zu einem Brand.

Am Freitagabend (6. März) heulten im Bezirk Hermagor die Sirenen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Dellach im Gailtal in den sozialen Medien informiert, wurden sie gemeinsam mit drei anderen Feuerwehren gegen 18 Uhr alarmiert. Der Grund war ein Hüttenbrand im Bereich Wieserberg.

Passant rief die Feuerwehr

„Ein aufmerksamer Passant bemerkte eine Brand- und Rauchentwicklung und verständigte umgehend die Einsatzkräfte“, schildern die Florianis die Situation. Schnell rückten sie aus und starteten den Löscheinsatz. Nach Abschluss der Löscharbeiten war ihre Arbeit noch nicht getan: Es folgte eine genaue Kontrolle der Hütte mittels Wärmebildkamera und letzte Glutnester wurden gelöscht.

Im Bezirk Hermagor brach am Freitagabend …

Brandursache unklar

An der Hütte entstand ein Sachschaden. „Die Brandursache und Höhe des Sachschadens wird von der Polizei ermittelt“, so die Florianis. Neben der Feuerwehr Dellach im Gailtal standen auch die Feuerwehren Leifling, St. Daniel und Kötschach-Mauthen sowie eine Polizeistreife aus Kötschach-Mauthen im Einsatz.