In diesen Kärntner Betrieben wird Gesundheitsförderung großgeschrieben

25 Betriebe aus Kärnten sind heuer für ihr besonderes Engagement in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) ausgezeichnet worden. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verlieh ihnen das sogenannte BGF-Gütesiegel.

Beim Programm der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) geht es darum, den Arbeitsalltag gesünder zu machen. Unternehmen setzen dabei etwa auf Bewegungsangebote, gesunde Ernährung, Stressprävention oder eine verbesserte Arbeitsorganisation.Das Gütesiegel wird jeweils für drei Jahre vergeben. Die ausgezeichneten Betriebe dürfen es somit bis 2028 führen. Die Betriebliche Gesundheitsförderung gibt es in Österreich bereits seit 26 Jahren. Laut ÖGK profitieren mittlerweile rund 750.000 Beschäftigte in mehr als 2.700 Unternehmen von entsprechenden Programmen.

25 Betriebe, über 7.000 Mitarbeiter

Die Verleihung der BGF-Gütesiegel an die Kärntner Unternehmen fand am 4. März im Konzerthaus Klagenfurt statt. Mit dabei waren etwa ÖGK-Obmann-Stv. Andreas Huss und Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Insgesamt erhielten 593 Unternehmen in ganz Österreich diese Auszeichnung. In Kärnten stehen 25 Betriebe stellvertretend für rund 7.015 Beschäftigte, die von den Maßnahmen profitieren sollen.

25 Kärntner Betriebe wurden mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet.

Gesundheitsförderung als wichtiger Beitrag

Gesundheitsministerin Korinna Schumann betont, wie wichtig Prävention und gesundheitsfördernde Maßnahmen seien, damit Menschen möglichst lange gesund leben können. Sie erklärt: „Unternehmen, die das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nehmen und mit gezielten Maßnahmen fördern, leisten einen wichtigen Beitrag zur körperlichen und seelischen Gesundheit sowie zu einem positiven Arbeitsklima.“ Und ÖGK-Obmann Peter McDonald hält fest: „Gesunde, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg – davon profitieren Betriebe ebenso wie Beschäftigte.“