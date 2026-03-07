Melissa Naschenweng „schleppte einen ab“ – zum achten Mal

Am Freitag wurden in Wien die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Einen davon nahm Melissa Naschenweng mit nach Hause – bereits zum achten Mal in Folge gewann sie in der Kategorie Schlager/Volksmusik.

Die Erfolgsserie geht weiter: Melissa Naschenweng hat erneut einen Amadeus Austrian Music Award gewonnen. Die Kärntner Sängerin setzte sich am Freitagabend (6. März) in Wien wieder in der Kategorie Schlager/Volksmusik durch. Damit bleibt Naschenweng in dieser Kategorie praktisch unschlagbar. Seit 2020 hat sie jedes Jahr einen Amadeus geholt.

„Hab gestern einen abgeschleppt“

Die Alpenbarbie freut sich in den sozialen Medien humorvoll über die erneute Auszeichnung. „Hab gestern einen abgeschleppt und er heißt zum 8. Mal AMADEUS“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern und bedankt sich für die Unterstützung.

Conchita Wurst führte durch den Abend

Die Amadeus Austrian Music Awards gelten als der bedeutendste Musikpreis Österreichs. Die Verleihung fand heuer unter dem Motto „All Eyes on Music“ in der Marx Halle in Wien statt. Insgesamt waren 52 Künstlerinnen und Künstler nominiert. Durch den Abend führte Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst.

©ORF/Thomas Jantzen

Doppelte Auszeichnung für Seiler & Speer

Neben Naschenweng wurden viele weitere Acts ausgezeichnet. So erhielt das Trio folkshilfe den Preis für das Album des Jahres. Der Ö3-Song des Jahres ging an Pizzera & Jaus für ihren Hit „Zweifelturm“. Als einziger Act des Abends durften sich Seiler und Speer gleich über zwei Amadeus-Trophäen freuen, einmal in der Kategorie Pop/Rock und einmal in der Kategorie „oeticket Liveact des Jahres“.