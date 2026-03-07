Ungewöhnlich starker Pollenflug: Frühblüher plagen Kärntner Nasen

Hasel und Erle machen Kärntens Allergikern nach wie vor zu schaffen. Laut Helmut Zwander vom Kärntner Pollenwarndienst fällt die Belastung heuer ungewöhnlich stark aus.

Helmut Zwander vom Kärntner Pollenwarndienst erklärt, dass sowohl Hasel als auch Erle in diesem Jahr besonders viele Pollen freisetzen. Der Experte spricht sogar von einem „unüblich hohen Pollenflug der beiden Frühblüher„. Wobei zumindest bei der Hasel demnächst ein leichter Rückgang zu erwarten ist. Nicht so bei der Erle. Zwander: „Sie wird an Intensität noch zunehmen.“

Erlenpollen sorgen für gereizte Nasen

Allergiker sollten daher vor allem in Mittel- und Westkärnten Taschentücher parat haben, da es dort besonders große Bestände der Schwarz-Erle gibt. Dementsprechend muss dort auch mit einer starken allergischen Belastung gerechnet werden. Laut dem Fachmann steigt die Pollenbelastung ab dem späten Vormittag deutlich an und bleibt bis zum Abend auf hohem Niveau. Am wenigsten Pollen sind frühmorgens in der Luft.