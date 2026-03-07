Erfinder im Aufwind: Kärnten verzeichnet Patent-Boom

Beim Österreichischen Patentamt wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.272 Erfindungsanmeldungen (Patente und Gebrauchsmuster) gemacht – ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2024. Das erfindungsreichste Bundesland war erneut Oberösterreich mit 496 Erfindungen, gefolgt von der Steiermark mit 435 Erfindungen. In Kärnten wurden 62 Anmeldungen verzeichnet. Ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Erfindungen im südlichsten Bundesland stammten aus dem Bauwesen (9 Anmeldungen), gefolgt von der Messtechnik (7) und dem Bereich Transport (5).

Mehr Markenanmeldungen in Kärnten

Im vergangenen Jahr wurden in Österreich außerdem 5.022 Marken neu angemeldet, damit wurden zum ersten Mal seit 2021 wieder 5.000 Eintragungen überschritten. Kärnten trug mit 213 Marken und zehn Designs dazu bei. Das Bundesland zeigte damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als lediglich 172 Marken und ein Design registriert wurden. Besonders aktiv zeigten sich dabei Unternehmen wie Strabag mit neun, Goldeck Textil mit sechs und Kostmann Versicherungsmakler mit fünf neuen Markenanmeldungen.

Patentamt meldet Aufschwung

„Diese Zahlen sind ein äußerst positives Signal für den Wirtschaftsstandort. Sie zeigen, dass die Innovationskraft der Österreicherinnen und Österreicher nicht nur ungebrochen, sondern sogar im Steigen ist“, betont Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) und Stefan Harasek, Präsident des Österreichischen Patentamts, ergänzt: „Der deutliche Aufschwung sowohl bei Erfindungen als auch bei Marken macht uns zuversichtlich – und es zeigt sich, dass trotz herausfordernder wirtschaftlicher Lage gerade auch kleine und mittlere Unternehmen den Wert ihres geistigen Eigentums zunehmend erkennen und Patente und Marken als wichtige Assets im Wettbewerb schützen lassen.“