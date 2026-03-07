Kärntner Volkspartei geht auf Tour

Mitglieder des ÖVP-Landtagsclubs laden in den kommenden Wochen unter dem Motto "Gut für Kärnten" zu sechs Diskussionsabenden in St. Veit an der Glan, Hermagor, Möllbrücke, Griffen, Villach und Klagenfurt.

„Wir wollen darüber reden, was ein modernes, starkes, erfolgreiches Kärnten braucht“, kündigt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) am Samstag an. „Schwarzmalerei ist kein Konzept für die Zukunft – Zukunft entsteht durch unser Handeln.“ Mögliche Lösungen sollen auf der Tour in den Diskussionen entstehen. Klubobmann Markus Malle erklärt: „Das Ziel ist es, Ansätze zu generieren, aus denen wir Initiativen für den Landtag entwickeln können.“

Sechs Diskussionsabende in Kärnten

Es ist die vierte Veranstaltungsreihe des ÖVP-Club in dieser Form. Bei jeder geben Gruber und Malle Einblick in die aktuelle Situation Kärntens. Gastreferenten beleuchten in der Folge objektiv das jeweilige Schwerpunktthema. Der Auftakt erfolgt am Montag, dem 16. März 2026, um 18.30 Uhr, auf der Burg Taggenbrunn in St. Veit an der Glan. Weitere Tourstopps sind im Stadtsaal Hermagor, im Veranstaltungszentrum Möllbrücke, im Burgstadel in Griffen, im Hotel Voco in Villach sowie im Kunsthaus:Kollitsch in Klagenfurt geplant. Anmeldungen sind online möglich.

