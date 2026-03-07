Auto überschlägt sich in Spittal: Fahrer hat Riesenglück

Ein Autofahrer (56) überschlug sich am Samstagvormittag auf der 10.-Oktober-Straße in Spittal an der Drau. Der Mann hatte Glück: Er kam unverletzt davon.

Auf Höhe einer Volksschule in Spittal an der Drau kam es zu einem Verkehrsunfall.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag auf der 10.-Oktober-Straße in Spittal. Ein 56-jähriger Autofahrer kam aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Wagen.

Auto überschlägt sich

Das Auto des 56-Jährigen überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Der Lenker hatte Glück im Unglück: „Er konnte sich unverletzt selbst aus seinem PKW befreien“, erklären die Polizeibeamten. Der beschädigte Wagen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Spittal an der Drau wieder auf die Räder gestellt und abgeschleppt. „Abschließend wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden sowie die Fahrbahn gereinigt“, heißt es vonseiten der Florianis. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

